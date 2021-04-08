В Турции объяснили инцидент с отсутствующим стулом для президента Еврокомиссии

В Турции заявили, что за инцидент с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которой не нашлось стула рядом с главой Евросовета Шарлем Мишелем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, ответственна сторона ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.

Заявляя об ответственности протокольной службы ЕС, источники турецкого издания утверждают, что такой порядок мест был предложен европейской стороной к встрече.

По их словам, Турция вежливо встретила обоих чиновников ЕС и придерживалась международного протокола.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции со своим кувейтским коллегой шейхом Ахмадом Насером Аль Мохаммадом Аль Сабахом также коснулся этого вопроса.

"Есть несправедливые обвинения в адрес Турции. Турция принимает гостей не впервые. Протокол, применяемый на встречах в Турции, является международным протоколом и осуществлялся в рамках всемирно известного турецкого гостеприимства", - заявил он.

"Требования стороны ЕС были выполнены. Это означает, что расположение мест было сделано в соответствии с их предложениями. Наши подразделения протокола собрались раньше, и их требования были реализованы", - добавил Чавушоглу.

Как сообщалось, во время встречи президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре был неудобный момент.

На видео лидеров в богато украшенном зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть. В результате она устраивается на диване, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическому протоколу.