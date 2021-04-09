Зеленський в суботу відвідає Туреччину - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину в суботу в рамках 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Очікується, що головними темами візиту стануть співпраця в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю та туризм.

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У лютому 2020 року президент Туреччини відвідав Київ у рамках 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня обох країн.

У жовтні Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом, в ході якого він зустрівся з Ердоганом і підписав угоди про співпрацю у сфері оборони.

Про підсумки жовтневого візиту Зеленського читайте у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі