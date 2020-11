США поддержат переселенцев в Украине новой программой на $2 млн

США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов.

Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - заявили американские дипломаты.

