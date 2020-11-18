Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Два разработчика вакцины заявили о еще большей ее эффективности, чем объявили сначала

В Литве определили, кто может сменить Линкявичюса на посту главы МИД

Украина в тройке "лидеров" ЕСПЧ по количеству жалоб против нее

Франция первой в Европе пересекла отметку в 2 млн заражений коронавирусом






США поддержат переселенцев в Украине новой программой на $2 млн

Среда, 18 ноября 2020, 11:50

США начинают в Украине двухлетнюю программу поддержки внутренне перемещенных лиц на сумму 2 миллиона долларов.

Об этом в среду объявило посольство США в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты рады начать вместе с Советом международных научных исследований и обменов двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - заявили американские дипломаты.

Напомним, в октябре Великобритания объявила, что предоставит дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для помощи переселенцам и общинам в Донбассе.

Германия в июне заявила, что выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на создание жилых помещений для внутренне перемещенных лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua