Грузия будет прививать вакциной AstraZeneca только людей в возрасте от 55 лет

Грузия решила ограничить применение вакцины AstraZeneca и предлагать ее только людям в возрасте от 55 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявила министр здравоохранения Тамар Габуния.

"Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить прививки препаратом AstraZeneca в возрастной группе от 55 лет, независимо от того, это группы риска или любые другие", - сказала она.

По ее словам, Грузия и дальше будет получать поставки AstraZeneca, так и эта возрастная группа достаточно многочисленна.

Вакцинация в стране началась 15 марта вакциной AstraZeneca, с 30 марта стала доступной вакцина Pfizer. Неделю назад Грузия получила 100 000 доз китайской Sinopharm, но ее начнут использовать только после одобрения ВОЗ, ожидаемо состоится в середине-конце апреля.

Напомним, 7 апреля Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Еще раньше Германия и Эстония решили использовать вакцину AstraZeneca только для людей в возрасте от 60 лет. После заявления ЕМА похожие решения приняли Бельгия, Италия и Испания.

В Британии совещательный орган по вакцинам в этот же день заявил, что молодежи в возрасте до 30 лет лучше предлагать другую вакцину. По данным британского регулятора MHRA до конца марта 79 привитых людей в стране пострадали от редких тромбов после вакцинации - более чем 18 млн прививок.