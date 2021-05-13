Ермак предложил послам G7 призвать Россию к участию в "Нормандском саммите"

Украина предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и проведения саммита лидеров "Нормандского формата".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами Группы семи, Швеции и Европейского Союза.

"Во-первых, вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал Ермак.

Во-вторых, по словам Ермака, активизировать работу нормандского формата помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня в первую очередь является частью предложенных "Ключевых кластеров имплементации Минских соглашений".

В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "Нормандской четверки", который состоялся в декабре 2019 года.

"В-четвертых, мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, важным является возвращение СММ ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса соответствующих обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию, чтобы она конструктивно вела себя в нормандском формате.