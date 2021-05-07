Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Польша и Венгрия добились изъятия фразы "гендерное равенство" из решения лидеров ЕС - Reuters

ЕС готов обсудить снятие патентной защиты по вакцинам от COVID-19

США рассмотрят запрос о предоставлении дополнительного вооружения Украине - Блинкен

В Италии арестовали мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе






Кулеба сказал, как партнеры Украины могут вынудить РФ к конструктиву в "Нормандии"

Пятница, 7 мая 2021, 11:06

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию, чтобы она конструктивно вела себя в Нормандском формате.

Об этом министр заявил на совместном с главами МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга брифинге в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, Нормандский формат продолжает функционировать, хотя Украине бы хотелось, чтобы он был более эффективным.

Читайте также
Самоуспокоение Зеленского: что не так с "нормандскими" инициативами Банковой

"Расширение Нормандского формата требует согласия всех действующих участников, то есть прежде всего России.

Если на этом этапе изменение структуры Нормандского формата невозможно, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии, давить на Россию, чтобы она конструктивно вела себя в Нормандском формате", - сказал министр.

Он также добавил, что сегодня Европейский Союз столкнулся с двумя испытаниями своей солидарности. "Первое - Россия. Второе - это COVID-19. Метафорически говоря, обоих можно описать как пандемию - политическую и в здравоохранении", - отметил Кулеба.

Ранее глава МИД рассказал, что усилия для сдерживания российской агрессии, Крымская платформа и поддержка украинских реформ были в центре обсуждения на встрече с министрами стран Бенилюкса в пятницу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба МИД Нормандский формат Россия
powered by lun.ua