Єрмак запропонував послам G7 закликати Росію до участі у "Нормандському саміті"

Україна пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі та проведення саміту лідерів "Нормандського формату".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами Групи семи, Швеції та Європейського Союзу.

"По-перше, вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по Нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн", – сказав Єрмак.

По-друге, за словами Єрмака, активізувати роботу Нормандського формату допомогло б долучення до його діяльності експертів з політичних, військових і юридичних питань. Ці радники могли б напрацьовувати різноманітні питання, які сьогодні насамперед є частиною запропонованих "Ключових кластерів імплементації Мінських угод".

По-третє, українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.

"По-четверте, ми вважаємо, що проведення чергового саміту в Нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту", – сказав Єрмак.

Крім того, за його словами, важливим є повернення СММ ОБСЄ до проактивної верифікації порушень як режиму припинення вогню, так і всього комплексу відповідних зобов’язань сторін Мінських домовленостей у безпековій сфері.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію, щоб вона конструктивно поводила себе в Нормандському форматі.