В Ирландии из-за хакерской атаки отключили компьютерную систему службы здравоохранения

В связи с хакерской атакой Национальная служба здравоохранения Ирландии (HSE) в пятницу временно отключила свою компьютерную систему.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Глава HSE сказал, что он принял необходимые меры предосторожности, чтобы защитить как можно больше информации.

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Один роддом в Дублине отменил все приемы для амбулаторных пациентов в пятницу, за исключением приема женщин на 36-й неделе беременности или нуждающихся в срочной помощи.

"Это очень сложная атака, а не просто стандартная. Она влияет на все наши национальные и местные системы, которые задействованы во всех наших основных услугах", - сказал RTE генеральный директор HSE Пол Рид.

Он уточнил, что атака не повлияла на программу вакцинации, поскольку ее координирует отдельная система.

Рид сказал, что атака в основном коснулась информации, хранящейся на центральных серверах, а не больничного оборудования.

Известно, что атака связана с вымогательством. Такие атаки обычно проводятся с заражением компьютеров вредоносным программным обеспечением, в результате чего пользователи не имеют доступа к своим системам, и им нужно заплатить выкуп за восстановление функций компьютера.