В Ірландії через хакерську атаку відключено комп’ютерну систему служби охорони здоров'я

Через хакерську атаку Національна служба охорони здоров'я Ірландії (HSE) у п'ятницю тимчасово відключила свою комп'ютерну систему.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Глава HSE сказав, що він вжив необхідних заходів обережності, щоб захистити якомога більше інформації.

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Один пологовий будинок в Дубліні скасував всі прийоми для амбулаторних пацієнтів в п'ятницю, за винятком прийому жінок на 36-му тижні вагітності або тих, які потребують термінової допомоги.

"Це дуже складна атака, а не просто стандартна. Вона впливає на всі наші національні й місцеві системи, які задіяні у всіх наших основних послугах", - сказав RTE генеральний директор HSE Пол Рід.

Він уточнив, що атака не вплинула на програму вакцинації, оскільки її координує окрема система.

Рід сказав, що атака в основному торкнулася інформації, що зберігається на центральних серверах, а не лікарняного обладнання.

Відомо, що атака пов'язана з вимаганням. Такі атаки зазвичай проводяться із зараженням комп'ютерів шкідливим програмним забезпеченням, у результаті чого користувачі не мають доступу до своїх систем, і їм потрібно заплатити викуп за відновлення функцій комп'ютера.