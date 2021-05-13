Крупнейший газопровод в США возобновляет работу после кибератаки

Крупнейший газопровод США Colonial Pipeline возобновляет работу после пятидневной паузы в связи с кибератакой, произошедшей в минувшую пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Оператор продуктопровода объявил, что его запустят в среду около 17:00 по восточному времени. Поэтому нехватка топлива, уже возникшая в некоторых штатах, должна скоро закончиться.

Министр энергетики США Дженнифер Гренгольм во вторник заявила, что для восстановления полного объема поставки после инцидента потребуются "дни", но оператор сообщил, что физически операции восстановятся раньше, чем вся система.

В сообщении, обнародованном в четверг Белым домом, президент Джо Байден призвал американцев не скупать топливо с запасом и покупать ровно столько, сколько необходимо на данный момент.

Чтобы смягчить дефицит горючего на время перебоев с поставками, администрация временно приостановила действие закона 101-летней давности, который требует, чтобы перевозки товаров между портами США осуществлялись исключительно американскими судами с американским экипажем - чтобы к работе могли подключиться танкеры под иностранными флагами.

Также Белый дом приостановил действие других требований в данной сфере и позволил 10 штатам давать разрешение на более загрузки топлива для транспортировки, чем в обычное время.

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