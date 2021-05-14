Агентство ЕС показало, в каких странах блока наихудшая ситуация с коронавирусом

По показателю заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней среди стран ЕС и Европейской экономической зоны на первом месте - Кипр, за которым идут Литва, Нидерланды, Швеция и Хорватия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют последние данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (ECDC).

Кипр имеет самый высокий показатель и существенно опережает все страны. Там показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 797,63 на 100 000 населения.

Следующие, с показателем более 500 на 100 000 населения - Литва (599.52), Нидерланды (565.33), Швеция (558.43) и Хорватия (535.00).

Показатель превышает 400 случаев на 100 000 населения во Франции, Латвии, Словении.

Лучшая ситуация - в Исландии, где показатель составляет всего 24,72 на 100 000 населения. Меньше 100 он также в Португалии (которая зимой, наоборот, была среди "самых красных" стран), Финляндии, на Мальте и в Румынии (но там это 99,39).

Среди европейских соседей Украины самая благоприятная ситуация - в Румынии. В Словакии показатель составляет 105.83 на 100 000 населения, Польше - 191.68, Венгрии - 214.26.

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