Агентство ЄС показало, в яких країнах блоку найгірша ситуація з коронавірусом

За показником захворюваності на коронавірус за останні 14 днів серед країн ЄС та Європейської економічної зони, на першому місці - Кіпр, за яким йдуть Литва, Нідерланди, Швеція та Хорватія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать останні дані Європейського центру попередження та контролю захворювань (ECDC).

Кіпр має найвищий показник та суттєво випереджує усі країни. Там показник захворюваності за останні 14 днів складає 797.63 на 100 000 населення.

Наступні, з показником понад 500 на 100 тисяч населення - Литва (599.52), Нідерланди (565.33), Швеція (558.43) та Хорватія (535.00).

Показник перевищує 400 випадків на 100 тисяч населення у Франції, Латвії, Словенії.

Найкраща ситуація - в Ісландії, де показник складає всього 24.72 на 100 тисяч населення. Менший 100 він також у Португалії (яка взимку, навпаки, була серед "найчервоніших" країн), Фінляндії, на Мальті та у Румунії (але в останній це 99.39).

Серед європейських сусідів України, найсприятливіша ситуація - у Румунії. У Словаччині показник становить 105.83 на 100 000 населення, Польщі - 191.68, Угорщині - 214.26.

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