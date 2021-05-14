Греция готовится пересмотреть режим въезда иностранцев за 10 дней

Решение правительства Греции о разрешении на въезд туристам из третьих стран, в том числе из Украины, действует 10 дней, после чего его будут пересматривать.

Как сообщает "Европейская правда", указано в тексте документа.

"Решение действует в период с 06:00 14 мая 2021 до 6:00 24 мая 2021 года", - указано в документе.

Дальнейшее решение греческого правительства будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации после открытия границ. Вероятно, может быть расширен список стран, гражданам которых разрешен въезд с туристической целью.

Напомним, граждане Украины имеют право на въезд в Грецию по документу о вакцинации, с отрицательным ПЦР-тестом или документом о перенесенной инфекции в срок от 2 до 9 месяцев.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, пострадал от сильного падения за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, меньше четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений.

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