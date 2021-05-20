Кремль считает позитивным сигналом решение США по "Северному потоку-2"

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока-2" положительным сигналом.

Об этом Песков заявил журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Это позитивный сигнал, безусловно", - сказал Песков.

Он заявил, что все участники проекта "Северный поток-2" "заинтересованы в его скорейшей реализации".

По его словам, вопрос о том, позволит ли решение США снять часть санкций против "Северного потока-2", "достаточно гипотетический".

"Независимо от этого решения работа велась, и не раз констатировалось нами намерение завершить этот проект как можно скорее", - добавил он.

Песков не стал отвечать на вопрос, связан ли такой ход со стороны Вашингтона с подготовкой встречи президентов России и США.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских кораблей, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

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