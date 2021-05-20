Кремль вважає позитивним сигналом рішення США щодо "Північного потоку-2"

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Про це Пєсков заявив журналістам в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Це позитивний сигнал, безумовно", - сказав Пєсков.

Він заявив, що всі учасники проєкту "Північний потік-2" "зацікавлені в його якнайшвидшій реалізації".

За його словами, питання про те, чи дозволить рішення США зняти частину санкцій проти "Північного потоку - 2", "досить гіпотетичне".

"Незалежно від цього рішення робота велася і не раз констатувалося нами намір завершити якомога швидше цей проєкт", - додав він.

Пєсков не став відповідати на питання, пов'язаний такий хід з боку Вашингтона з підготовкою зустрічі президентів Росії і США.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

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