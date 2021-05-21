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Запрет российским туристам ехать в Турцию создал возможности для украинцев - посол

Пятница, 21 мая 2021, 14:30

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гульдере считает, что запрет РФ ехать на отдых в Турцию своим туристам создал возможности для украинских отдыхающих.

Об этом он сказал в интервью проекту KyivNotKiev, пишет "Европейская правда".

Посол подчеркнул, что решение РФ ограничить полеты в Турцию будет иметь свое влияние, но, по его мнению, это влияние не будет значительным.

"Я хочу подчеркнуть, что, насколько я понимаю, это не какая-то исключительная мера против Турции, а часть общих мероприятий по запрету россиянам ездить за границу", - сказал дипломат.

Он добавил, что эта ситуация создает возможности для украинских туристов.

"Итак, что такие люди, как вы и я, которые живут в Украине, видим в этом? Это - возможности для украинских туристов. Правильно? Ведь мы будем иметь больше места, иметь больше пищи, и поэтому я думаю, это позволит украинцам провести более длительный отпуск в Турции с лучшими ценами", - отметил дипломат.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля до 1 июня приостановила регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом.

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 тысяч туристов.

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