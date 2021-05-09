Рейтинг правящего в Германии блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 23% и это самый низкий показатель за всю историю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для издания Bild.

За неделю блок ХДС/ХСС упал на один процентный пункт.

За пять месяцев до выборов в Бундестаг блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли также один пункт, но сохранили лидерство - 26%.

Социал-демократы (СДПГ) располагаются на третьем месте с 16% голосов (+1), Свободная демократическая партия - 12% (+1), ультраправая "Альтернатива для Германии" - 10%, Левая партия - 7%.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Недавно лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из лидеров партии Анналену Бербок в качестве кандидата в канцлеры.

О возможном новом канцлере Германии можно почитать в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии"