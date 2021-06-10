Латвия присоединилась к ковидному цифровому сертификату ЕС

Латвия присоединилась к системе европейского цифрового ковидного сертификата, который в дальнейшем обеспечит обмен информацией между странами ЕС.

Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Латвии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как подчеркнули в службе, это позволит жителям Латвии использовать цифровые сертификаты для путешествий в другие страны ЕС.

Сертификат подтверждает, что конкретный человек получил вакцину против коронавируса, недавно сдал отрицательный тест или ранее переболел этой болезнью. Проверить эту информацию в другой стране возможно благодаря QR-коду.

На данный момент обмен информацией уже происходит с теми странами-участницами, которые присоединились к системе, а это Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания.

На данный момент на портале covid19sertifikats.lv оформлено почти 270 000 цифровых сертификатов. В том числе 223 000 сертификатов о пройденной вакцинации, более 28 000 - о проведенном лабораторном тесте и более 17000 подтверждают, что человек переболел коронавирусом.

В среду депутаты Европарламента поддержали пакет мер по введению на территории Евросоюза цифрового сертификата, который упростит передвижение внутри ЕС во время пандемии.