Рада вернула заключение за ложь в декларациях с неоднозначными поправками

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4651, который вернул наказание в виде лишения свободы за ложь чиновников в имущественных декларациях, которую осенью отменил Конституционный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За проголосовали 307 депутатов, против - 8, воздержались - 9, не голосовали - 32.

За умышленно ложное декларирование должностным лицам может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы до двух лет, если несоответствие задекларированного реальным доходам составляет от 1,1 млн до 4,5 млн грн.

Если несоответствие превышает 4,5 млн грн, предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет.

В то же время председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что сегодняшним голосованием Рада "фактически уничтожила систему электронного декларирования", так как некоторые поправки к президентскому законопроекту нивелировали его роль.

"Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи, надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту. Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в противном случае - указать, что член семьи отказался предоставить данные. В новой редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого", - заявил Виталий Шабунин. Другой поправкой, № 59, отменили наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций, оставив ограничение свободы.

Он выразил надежду, что Владимир Зеленский ветирует проект в таком виде.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о состоянии штрафы и ограничения свободы. В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом.

Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенной границы.