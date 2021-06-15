Финляндия ожидает более 10 000 сезонных работников, большинство - из Украины

В Финляндии ожидают более 10 000 иностранных сезонных работников, большинство из них - украинцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В Хельсинки, Турку и Куопио прилетят более 50 чартерных рейсов. Перед началом работы все работники сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.

Министерство лесного и сельского хозяйства заявило, что работодатели, которые приглашают сезонных иностранных рабочих, должны в обязательном порядке составить план обеспечения безопасности здоровья.

Финские СМИ отмечают, что составление такого плана - дело обязательное, однако предоставление этого плана контролирующим органам - дело добровольное.

Таким образом, все держится на честности работодателя.

Ранее сообщалось, что на польско-украинской границе начали вакцинировать украинцев и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в Польшу