Фінляндія очікує понад 10 тисяч сезонних працівників, більшість - з України

У Фінляндії очікують понад 10 000 іноземних сезонних працівників, більшість з них - українці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

До Гельсінкі, Турку і Куопіо прилетять понад 50 чартерних рейсів. Перед початком роботи всі працівники здадуть тест на коронавірус, а потім проведуть два тижні на карантині.

Міністерство лісового та сільського господарства заявило, що роботодавці, які запрошують сезонних іноземних робітників, повинні в обов'язковому порядку скласти план забезпечення безпеки здоров'я.

Фінські ЗМІ відзначають, що складання такого плану - справа обов'язкова, однак надання цього плану контролюючим органам справа добровільна.

Таким чином, все тримається на доброчесності роботодавця.

Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні почали вакцинувати українців та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу до Польщі