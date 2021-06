Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз вакцины от коронавируса

Эстония подарит Украине 100 000 доз вакцины от коронавируса и готова предоставить еще столько же.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство иностранных дел Эстонии.

"Мы предоставим 100 000 доз нашему другу Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 000 вакцин", - говорится в заявлении.

