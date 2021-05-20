План совместимости с НАТО: что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине

Эта статья – Editorial. "Европейская правда" только в исключительных случаях прибегает к такому формату, который означает, что текст совместно подписала вся редакция.

Но эта публикация – еще более особенная: ее соавторами выступили ряд общественных организаций, работающих над воплощением реформ. И мы не сомневаемся, что ее поддержит подавляющее большинство экспертов, работающих в Украине в этой области. Ведь идея, которую мы предлагаем, способна ощутимо ускорить реформы и приблизить евроатлантическое будущее нашей страны.

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"Почему Украина до сих пор не в НАТО?" На вопрос, который президент Владимир Зеленский заочно адресовал своему американскому коллеге Джо Байдену, ответить не так просто.

В Альянсе обычно говорят, мол, объем и скорость реформ не позволяет Украине претендовать на вступление в НАТО. Но если так, то есть встречный вопрос: каков объем реформ, который позволит хотя бы говорить о готовности к вступлению? И на него нет ответа.

Альянс, хотя и декларирует политику открытых дверей для Украины, пока не готов обсуждать условия расширения. В свою очередь отсутствие хотя бы приблизительно очерченной перспективы подрывает жажду реформ в Украине. А это дополнительно усиливает нежелание предоставлять такую ​​перспективу...

Этот порочный круг нужно разорвать.

И это вполне возможно сделать.

У нежелания отдельных стран НАТО даже гипотетически говорить об условиях нашего вступления есть ряд причин. Кто-то боится России или все еще мечтает о ее примирении, кто-то остерегается возможной реакции своих избирателей, кто-то не верит в искренность евроатлантического выбора Украины, кто-то разочарован прежде всего темпами реформ. Но публично все говорят только о последнем.

Впрочем, есть и кое-что еще, что всех объединяет.

Все без исключения западные партнеры готовы поддержать реформирование Украины. Даже те, кто избегает упоминаний о будущем нашей страны в НАТО, поддерживают изменения, связанные с нашим движением в Альянс. Изменения, которые делают Украину более устойчивой и более демократичной. За проведение реформ высказывается и украинская власть, которая обещала их во время выборов (но не всегда удачно осуществляет эти обещания на практике).

Также реформирование и движение Украины к Альянсу продолжают быть требованиями украинского общества, что подтверждают и соцопросы, и единодушие экспертного, журналистского сообществ.

Общественное и электоральное давление делает движение страны на Запад необратимым. Однако, к сожалению, само по себе оно не способно сделать его достаточно быстрым. Отдельные реформы сталкиваются с системным сопротивлением бюрократического аппарата, олигархов и политических игроков, которые искажают изменения ради политической или бизнесовой выгоды.

Но у Украины есть опыт воплощения чувствительных изменений вопреки подобным препятствиям.

Речь идет о Плане действий визовой либерализации (ПДВЛ). В 2015-2016 годах он был "волшебной палочкой", которая позволяла проводить реформы, преодолевая сопротивление мощных политических игроков.

Мы должны повторить этот успех. В этот раз – на пути к НАТО.

Но для этого нам нужна поддержка Альянса и его государств-членов.

Отдельно отметим: влияние ПДВЛ сложно переоценить. Не все западные дипломаты это помнят, но это действительно так.

Без этого плана не было ни единого шанса на создание независимых НАБУ и САП или запуск системы е-деклараций, которая открыла стране масштаб обогащения многих судей и чиновников. Не было бы шагов на пути к равенству и недискриминации, включая гарантии трудовых прав для меньшинств, что для многих государств-партнеров является входным билетом Украины в цивилизованный мир. Таких примеров в "безвизовом плане" – десятки.

Да, не все реформы воплощены безупречно, некоторые нуждаются в коррекции, но они уже изменили Украину. И они были бы в принципе невозможны без ПДВЛ.

Есть три составляющие, которые объясняют этот "волшебный эффект".

Во-первых, Евросоюз обозначил в ПДВЛ цель или "вознаграждение": проведя реформы, Украина могла претендовать на отмену виз (пусть даже не автоматически). Во-вторых, он дал перечень реформ, пусть нечеткий, но ограниченный. В-третьих, ПДВЛ предусматривал механизм мониторинга, то есть обязывал ЕС проверять прогресс реформ и публично признавать, что некоторые из них Украина выполнила.

Все это вместе дало обществу инструмент для давления на власть по конкретным изменениям.

И именно этих трех составляющих сейчас очень не хватает евроатлантическим реформам.

Мы предлагаем Западу предоставить Украине новый план. И мы понимаем, каким он должен быть.

Подчеркнем еще раз: мы осознаем, что не все члены НАТО готовы пообещать Украине вступление в Альянс даже при безупречно проведенных реформах. Есть ряд причин, которые (пока) этому мешают. Но так же в 2007-2010 годах в ЕС и близко не было готовности говорить о безвизе для украинцев. Точно так же европейские столицы не ожидали, что Украина проведет такие глубокие преобразования. Большинство украинцев до последнего не верили, что безвиз станет реальностью.

Но это произошло.

Так и сейчас: поставив амбициозную цель, которая при этом не будет выглядеть "угрожающей" для союзников, Украина получит стимул для изменений, которые сейчас кажутся невозможными.

Это должна быть очень амбициозная "дорожная карта" реформ, качественное выполнение которых позволит Украине выйти на этап официальной подготовки к членству. И мы сознательно не делаем акцент на аббревиатуре ПДЧ, то есть на Плане действий по членству в НАТО, потому что это только один из вариантов, на которые может претендовать Украина. Ведь это может быть также заменитель ПДЧ, какой-то другой формат, если Альянс обновит процедуру расширения. (К слову, каким бы ни был этот формат, мы окажемся сразу на финальном этапе, потому что воплотим реформы, проверенные и одобренные союзниками).

По сути, речь идет о плане достижения совместимости Украины с НАТО.

Почему это должно заинтересовать Альянс?

Поскольку такой план не содержит жестких и "опасных" для союзников обязательств. Мы не просим обещаний о том, что Украина получит приглашение к вступлению в НАТО – это политически невозможно для ряда столиц. При этом они заинтересованы в реальных реформах в Украине, и именно это служит основой плана. Выполнив его, Украина выйдет на уровень полного соответствия критериям членства в НАТО, однако политическое решение о дальнейшем формате отношений остается за союзниками.

А в будущем, при готовности всех столиц и с такими условиями вступления, которые не означали бы автоматического объявления войны с Россией только по факту присоединения Украины к Альянсу – остается открытым путь и к нашему полноценному членству.

Такой уровень амбициозности Запад может себе позволить.

Подчеркнем: "План совместимости с НАТО" должен включать сложные изменения, встречающие серьезное сопротивление. Настоящая, а не имитационная судебная реформа; успехи в борьбе с коррупцией; не только принятие, но и воплощение реформы СБУ должны быть в этом списке. Его выполнение должно принципиально изменить, реформировать Украину, сделать ее более устойчивой и обеспеченной – и тем самым изменить расклад сил в регионе, повлияв также на демократизацию России. А это – сверхзадача Запада.

Почему это должно заинтересовать Киев? Потому что это – единственный путь достичь прорыва в отношениях с НАТО.

Альянс устал от обещаний реформ, которые затем переворачиваются с ног на голову, и не готов к диалогу о членстве.

А еще – потому что это единственная возможность осуществить революционные изменения, которые позволят власти (или действующей, или следующей, если действующая не сможет) продемонстрировать, что она не только обещала реформы, но и воплощала их. Причем эти реформы на самом деле определяют наши отношения не только с Альянсом, но так же с ЕС, США и другими, и их развитие будет зависеть только от амбициозности действий власти.

А мониторинг со стороны НАТО с публичными результатами, который должен быть в этом плане, позволит снять вопрос о качестве и объеме проведенных реформ, подчеркивая важность действий власти по обновлению страны.

Впрочем, мы осознаем, что сначала это предложение не вызовет восторга ни у одной из сторон.

Организации, ставшие соавторами этого текста, еще с февраля-марта обсуждали эти идеи с западными дипломатами, и мы слышали достаточно скепсиса. Для ряда стран НАТО этот шаг тоже слишком смелый, потому что подобного Альянс никогда не делал. Но в новой мировой реальности нестандартные и смелые шаги необходимы.

А для украинской власти эта идея недостаточно амбициозна и влечет за собой много обязательств, в то время как ОПУ, МИД и правительство публично заявляют о стремлении получить ПДЧ уже сейчас и без каких-либо условий. Но мы настаиваем, что это – историческая возможность, которую нужно использовать.

Превращение Украины в демократическое, устойчивое, правовое государство нужно прежде всего нашей стране. Однако от этих изменений выиграет и весь мир, и это укрепит Альянс. Поэтому мы рассчитываем на его помощь.

Предоставление такой дорожной карты, плана совместимости с НАТО, было бы эффективной поддержкой демократических реформ в Украине.

Авторы:

Редакция "Европейской правды",

Центр "Новая Европа",

Центр противодействия коррупции,

Сеть защиты национальных интересов "А Н Т С",

Центр глобалистики "Стратегия XXI"