НАТО в июне не примет решение о ПДЧ, некоторые союзники не хотят провоцировать РФ - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО в следующем месяце будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом Кулеба рассказал во вторник в эфире канала "Украина 24", сообщает "Европейская правда".

"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - отметил министр.

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Говоря о препятствиях, которые мешают получению ПДЧ, Кулеба отметил опасение некоторых государств-членов спровоцировать Россию.

"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - сказал министр, отдельно подчеркнув, что членство Украины в НАТО "исторически неизбежно".

Кулеба также добавил, что Украина работает с партнерами, чтобы получить приглашение на участие в июньском саммите НАТО.

"Саммит, запланированный на июнь, будет мини-саммитом, и предполагает, что участие в нем примут только союзники. Мы работаем с партнерами для того, чтобы найти формат присоединения Украины и Грузии к нему. Эта работа все еще продолжается, поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Офисе президента Украины не исключают, что НАТО еще пригласит Украину и других партнеров к участию в саммите 14 июня.

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Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена. Определена только его дата.

Украину приглашали на саммиты НАТО раньше, но это происходило не каждый раз. В 2018 году в Брюссель ездил пятый президент Петр Порошенко.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг вынесет на обсуждение лидеров стран Альянса свои предложения относительно так называемого процесса НАТО-2030.

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