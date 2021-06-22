ЕС приветствовал результаты выборов в Армении и готов к сотрудничеству с Кабмином Пашиняна

Европейский союз приветствовал результаты досрочных парламентских выборов в Армении и заявил о готовности к сотрудничеству с новоизбранным парламентом и правительством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.

"Согласно предварительной оценке Миссии по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ), выборы были конкурентоспособными и в целом хорошо организованными в течение короткого периода. Избирателям был предложен широкий спектр вариантов, а основные права и свободы, как правило, уважались, а участники соревнований имели возможность свободной агитации. День выборов, включая подсчет голосов, был в целом оценен положительно", - говорится в заявлении.

ЕС призывает все политические силы работать совместно с целью эффективного решения проблем, с которыми сталкивается Армения.

"Европейский Союз готов и в дальнейшем укреплять наши двусторонние отношения и поддерживать Армению в ее важных программах реформ, основанных на общих обязательствах, предусмотренных Соглашением о всестороннем и усиленное партнерство между ЕС и Арменией", - отметили в Брюсселе.

Напомним, на досрочных выборах в Армении победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Армения" на втором месте, на третьем месте блок "Честь имею", в который входят Республиканская партия и партия Артура Ванецяна "Отечество".

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