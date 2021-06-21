Действующая власть Армении побеждает на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует подсчеты армянским Центризбиркомом 97% голосов.

Так, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает поддержку 53,9% избирателей.

Также в парламент заходит оппозиционный блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, за него отдали голоса 20,8% армян. Эта политическая сила делала ставку на жесткую пророссийскую политику и борьбу с общественными организациями, финансируемым\х фондом Джорджа Сороса.

Третье место занимает еще одна пророссийская сила - блок "Честь имею", который возглавляют экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян и экс-президент Серж Саргсян. В этой политической силе озвучуввалы еще более пророссийские заявления, в частности - о необходимости признания оккупированного Крыма частью РФ.

Впрочем, "Честь имею" набирает 5,2% поддержки, тогда как для блоков проходным является результатом является 7%.

Теоретические шансы пройти в парламент сохраняет партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукян. На пятом месте - проевропейьска партия "Республика" - у них только 3%.

Напомним, в досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 21 партия и четыре политических блока.

Досрочные выборы проходят на фоне затяжного политического кризиса, обусловленного политической борьбой внутри страны и разочарованием после поражения в войне за Карабах осенью 2020 года. Эти выборы могут стать шансом для России на реванш после революции 2018 года и привести к окончательной победе в Армении пророссийского курса - вместо попыток сохранить многовекторную политику и поддерживать тесные отношения с европейскими странами.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" и в статье "Армения накануне реванша: почему Пашинян может проиграть и какие последствия это будет иметь".