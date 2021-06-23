Кулеба об инциденте с британским эсминцем: доказательство агрессивной политики РФ в Черном море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия военных РФ в отношении британского эсминца в Черном море – это доказательство провокационной политики РФ в Черном и Азовском морях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу для Украины и союзников. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба.

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Российские военные заявили в среду, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Как сообщалось, два корабля НАТО 18 июня вошли в одесский порт.

Первым в акваторию порта вошел британский эсминец HMS Defender, около полудня к нему присоединился фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

На борту эсминца HMS Defender в Одессе министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, строительство двух баз ВМС Украины.