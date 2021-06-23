Кулеба про інцидент з британським есмінцем: доказ агресивної політики РФ в Чорному морі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що дії військових РФ щодо британського есмінця у Чорному морі є доказом провокативної політики РФ в Чорному і Азовському морях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі", - написав Кулеба.

Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі. https://t.co/U3udADyeE9 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Російські військові заявили у середу, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.

Як повідомлялося, два кораблі НАТО 18 червня увійшли в одеський порт.

Першим в акваторію порту увійшов британський есмінець HMS Defender, близько полудня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

На борту есмінця HMS Defender в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії, будівництво двох баз ВМС України.