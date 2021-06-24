Премьер Латвии: диалог с Путиным возможен после решения проблем Крыма и Донбасса

Латвия обеспокоена предложением Парижа и Берлина о возможности восстановления саммитов ЕС с Путиным и считает, что диалог Евросоюза с РФ на уровне лидеров возможен после решения проблем Крыма и Донбасса.

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Если мы хотим открыть диалог с Россией на уровне лидеров, необходимы конкретные шаги с российской стороны. Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Это проблемы, которые следует решить, и тогда мы можем говорить с Россией", - сказал Кариньш.

Он отметил, что Кремль понимает только политику силы и не считает "бесплатные уступки" признаком силы.

"Просто сейчас то, как это (восстановление встреч с президентом РФ. - Ред.) предложено, является таким, что Россия аннексировала Крым, Россия ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает пытаться говорить о диалоге. Кремль не понимает такой вид политики", - считает глава правительства Латвии.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит с ЕС без положительных изменений в поведении России станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициативу будут обсуждать в четверг на саммите Евросоюза.