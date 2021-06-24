Прем’єр Латвії: діалог з Путіним можливий після вирішення проблем Криму і Донбасу

Латвія стурбована пропозицією Парижа та Берліна про можливість відновлення самітів ЄС з Путіним та вважає, що діалог Євросоюзу з РФ на рівні лідерів можливий після вирішення проблем Криму і Донбасу.

Про це прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Якщо ми хочемо відкрити діалог з Росією на рівні лідерів, необхідні конкретні кроки з російського боку. Діалог припинився у 2014 році на тлі незаконної анексії Криму. На Донбасі тривають бойові дії. Це проблеми, які слід вирішити, і тоді ми можемо говорити з Росією", - сказав Каріньш.

Він наголосив, що Кремль розуміє тільки політику сили та не вважає "безкоштовні поступки" ознакою сили.

"Просто зараз спосіб, у який це (відновлення зустрічей з президентом РФ. – Ред.) запропоновано, є таким, що Росія анексувала Крим, Росія веде війну на Донбасі, а Європа знизує плечима і продовжує намагатись говорити про діалог. Кремль не розуміє такий вид політики", - вважає глава уряду Латвії.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що запрошення президента РФ Владіміра Путіна на саміт з ЄС без позитивних змін у поведінці Росії стане поганим сигналом для держав Східного партнерства, куди входить і Україна.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.