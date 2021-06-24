Президент Литви: саміт з Путіним надішле поганий сиганал партнерам, зокрема в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що запрошення президента РФ Владіміра Путіна на саміт з ЄС стане поганим сигналом для держав Східного партнерства, куди входить і Україна.

Про це Науседа сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні мати справу з Росією, але маємо бути дуже обачними щодо реальних намірів путінського режиму. Досі ми не бачили жодних радикальних змін у моделі поведінки Росії. Тому ми повинні поважати п’ять прицнипів, які ми встановили у відносинах з Росією. Якщо без жодних позитивних змін у поведінці Росії ми почнемо взаємодіяти, це надішле дуже непевний і поганий сигнал нашим партнерам, наприклад, Східному партнерству", - сказав Науседа.

За його словами, це схоже на те, наче ЄС намагається "переконати ведмедя не сунутися до меду".

Водночас президент Литви вважає, що ЄС повинен обговорити цю ідею.

"Якщо ми поговоримо про це, можливо, знайдемо якісь рішення, але ми повинні бути вкрай обережні. Тому що тут не йдеться про те ж саме, що у відносинах Росії та США. США мають в розпорядженні арсенал стратегічного озброєння, з ЄС це не так. Ми є регіоном принципів і цінностей, і ми щиро віримо у ці принципи і цінності", - зазначив Науседа.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.