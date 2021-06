Глава Евросовета ответил на выход Минска из "Восточного партнерства"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал "шагом назад" решение Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", но заверил, что ЕС готов и дальше поддерживать народ Беларуси.

Об этом он заявил в своем Twitter, сообщает Европейская правда.

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве". Это еще больше усилит напряжение и будет иметь негативные последствия для белорусского народа, лишая его возможностей, которые давало наше сотрудничество", - отреагировал президент Евросовета.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership. This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation.

"Обращаюсь к народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжим вас поддерживать солидарностью и практической помощью. Мы напоминаем о вашем праве избирать президента на новых, свободных и честных выборах. Призываю режим президента Лукашенко: поставьте на первое место будущее Беларуси", - написал Шарль Мишель.

To the people of Belarus:



you can count on the EU.



We stand by you in solidarity and with practical support.



We recall your right to elect your president through new, free and fair elections.



To the regime of president Lukashenka:



put the future of Belarus first.