Германия завершила вывод военных из Афганистана

Германия вывела из Афганистана последних своих военных, завершив 20-летнюю миссию.

Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".

По информации агентства, последние немецкие военные вылетели с территории страны во вторник 29 июня, самолет должен был прибыть в Германию в среду.

До начала вывода сил, контингент ФРГ в Афганистане насчитывал 1100 военных.

"После почти 20 лет этой миссии, сегодня вечером последние из солдат Бундесвера покинули Афганистан. Завершается целая глава истории", - прокомментировала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

За время миссии в Афганистане погибли 59 немецких военных.

Напомним, члены НАТО согласились завершить свою миссию в Афганистане, которая насчитывает 9600 человек, после того, как президент США Джо Байден анонсировал вывод американских военных из Афганистана и призвал положить конец самой длительной войне Вашингтона.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.

Украина вывела из Афганистана своих военнослужащих, участвовавших в миссии НАТО "Решительная поддержка". В состав миссии НАТО в Афганистане входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.