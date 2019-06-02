В Венеции круизный лайнер врезался в причал и туристический катер

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и в туристический теплоход.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Круизный лайнер "Opera" судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. "Opera", построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Напомним, в Будапеште в результате столкновения речного лайнера с прогулочным теплоходом на Дунае погибли по меньшей мере 7 человек, 21 считаются пропавшими без вести.

На этой неделе на реке Рейн между Германией и Францией перевернулась лодка, в результате чего три человека погибли, а ребенок пропал без вести.