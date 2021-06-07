Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за "Нафтогаза" - Axios

Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена, пишет "Европейская правда".

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией", - пишет издание.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. В интервью Axios Владимир Зеленский отметил, что считает важным проведение консультаций с американским президентом перед его встречей с Путиным.

"Я понимаю, что из-за уже существующих планов президента США и его плотного графика они (консультации. - Ред.) вполне могут не состояться, но этот выбор будет только за ним", - сказал Зеленский, добавив, что готов встретиться с Байденом в "любой момент и в любой точке планеты".

В ответ на вопрос, что будет значить, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент Украины сказал: "Это ответ и геополитическое видение: есть "империи", есть большие государства мира, а есть все остальные".

Напомним, Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В США, комментируя изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении менеджмента в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.