Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

РФ объявила вице-президента Еврокомиссии и главу Европарламента персонами нон грата

Международные партнеры Украины обратились к Киеву из-за увольнения руководства "Нафтогаза"

Литва считает "задачей-минимум" переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Блинкен посетит Киев 5-6 мая, встретится с Зеленским






Международные партнеры Украины обратились к Киеву из-за увольнения руководства "Нафтогаза"

Пятница, 30 апреля 2021, 17:50

Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее заявление ЕС и международных финансовых организаций было обнародовано в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины" - государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью освобождения действующего руководства", - говорится в заявлении.

Читайте также
Посол Британии: увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы

Источник "Европейской правды" среди западных дипломатов заверил, что партнеры знали о намерениях относительно изменений в руководстве "Нафтогаза" и убеждали Киев не делать этого.

"Мы неоднократно заявляли правительству, что это приведет к серьезному возмущению не только в западных столицах, но и среди доноров и партнеров", - отметил собеседник ЕП.

Поэтому в обнародованном заявлении международные партнеры призвали руководство Украины, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления.

Они отметили, что в последние годы Украина достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости.

Читайте также
Решение правительства по "Нафтогазу" стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат

Поэтому, заявляют партнеры Украины, существует "критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора".

"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.

Ранее послы G7 предостерегли от политического вмешательства в управление "Нафтогазом".

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Ассоциация с ЕС
powered by lun.ua