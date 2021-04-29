Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС обвинили РФ в дезинформации о западных вакцинах в пользу "Спутника"

США об изменениях в "Нафтогазе: соблюдение принципов корпоративного управления является ключевым

Санду распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в мае-июне






США об изменениях в "Нафтогазе: соблюдение принципов корпоративного управления является ключевым

Четверг, 29 апреля 2021, 08:10

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Об этом в Twitter написал представитель Государственного департамента США Вс Прайс, сообщает "Европейская правда".

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам" - написал он.

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "освобождение" из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Энергетика
powered by lun.ua