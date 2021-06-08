"Венецианка" просит Украину создать Этический совет, что не понравится судьям

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Украину предоставить международным экспертам решающую роль в Этическом совете - органе, который будет подбирать членов Высшего совета правосудия (ВСП), хотя это и не понравится судейскому сообществу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на конференции "Демократия в действии", полный текст которого публикует "Европейская правда".

Джанни Букиккио отметил, что "Венецианка" одобряет направленность законопроекта №5068 на реформирование ВСП и привлечение международных экспертов в Этический совет, отметив, что механизмы с международным компонентом способны обеспечить объективный подход к выбору кандидатов или к наказаниям.

В то же время, отметил он, важно, чтобы голоса международных экспертов были решающими.

В частности, Венецианская комиссия рекомендует, что для принятия решений Этическим советом за них должны проголосовать не менее 4 из 6 ее членов, из которых двое - международные эксперты, а в случае распределения голосов 3 на 3 голосование будет повторено и преимущество будет иметь группа, включающая по крайней мере двух международных экспертов.

Преимущественный вес международной составляющей также должен быть в отборочной комиссии в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

"Этот подход трудно принять государству и судьям, но мы уверены, что он необходим. И я призываю судей быть терпеливыми и участвовать в процессе формирования общественного доверия. Необходимо бороться с коррупцией, не создавая при этом нестабильности и еще большей коррупции", - подчеркнул президент Венецианской комиссии.

Он отметил, что этот подход соответствует Конституции: например, проверка согласно законопроекту №5068 давала бы рекомендации другим органам (включая парламент, судебную власть, адвокатуру, университеты и т.д.) уволить соответствующего члена, но само решение будет оставаться за этими органами.

При этом, отметил Букиккио, международный компонент должен быть четко ограничен во времени. "Я бы даже сказал, что в случае, когда есть четкие признаки, что национальные и международные члены принимают одинаковые решения, работа этого органа может быть приостановлена ​​(досрочно)", - добавил он.

Президент "Венецианки" отметил также, что подготовленные Верховной радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, убьют судебную реформу.

С полным текстом выступления можно ознакомиться в публикации: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине.