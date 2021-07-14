Несмотря на снятие ограничений в Англии в транспорте Лондона и дальше будут требовать маски

Мэр Лондона Садик Хан, идя вразрез с решением правительства, объявил, что использование масок в общественном транспорте британской столицы останется обязательным.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Садик Хан приказал Transport for London (TfL), органу, который отвечает за управление транспортными услугами столицы, сохранить правило об обязательном ношении масок для пассажиров даже после 19 июля, когда Англия снимет все ограничения на коронавирус.

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"Мы хотим быть уверенными, что пока этот вирус все еще с нами, пока в нашем обществе есть люди, которые могут быть уязвимы... мы не хотим, чтобы они чувствовали, что они не могут пользоваться общественным транспортом", - объяснил свое решение мэр Лондона.

Решение правительства Великобритании отменить ограничение означает, что по закону у людей больше не будут требовать носить маски для лица в закрытых помещениях.

Хан отметил, что ношение масок теперь станет частью "условий перевозки" Transport for London. Это значит, что пассажирам без масок может быть отказано во въезде.