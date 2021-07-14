Попри зняття обмежень в Англії в транспорті Лондона і далі вимагатимуть маски 

Мер Лондона Садік Хан, йдучи в розріз з рішенням уряду, оголосив, що використання масок в громадському транспорті британської столиці залишиться обов’язковим.

Про це йдеться в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Садік Хан наказав Transport for London (TfL), органу, що відповідає за управління транспортними послугами столиці, зберегти правило про обов’язкове носіння масок для пасажирів навіть після 19 липня, коли Англія зніме всі обмеження на коронавірус.

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"Ми прагнемо бути впевненими, що поки цей вірус все ще з нами, поки в нашому суспільстві є люди, які можуть бути уразливі... ми не хочемо, щоб вони відчували, що вони не можуть користуватися громадським транспортом," - пояснив своє рішення мер Лондона.

Рішення уряду Великої Британії скасувати обмеження означає, що за законом в людей більше не вимагатимуть носити маски для обличчя в закритих приміщеннях.

Хан зазначив, що носіння масок тепер стане частиною "умов перевезення" Transport for London. Це означає, що пасажирам без масок може бути відмовлено у в'їзді.