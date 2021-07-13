Меркель считает, что для снятия ограничений больше людей должны вакцинироваться

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила во вторник, что прежде чем все коронавирусные ограничения могут быть сняты, большему количеству людей необходимо вакцинироваться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Меркель выступила с заявлением после новостей о том, что Англия снимет почти все ограничения со следующей недели.

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Англия с 19 июля отменит требование о ношении масок и социальном дистанцировании, что один немецкий чиновник назвал "очень рискованным экспериментом".

Германия сообщила о 646 новых случаях коронавируса во вторник по сравнению с 440 неделей ранее. При этом количество случаев на 100 000 человек за семь дней выросло до 6,4 с 4,9.

"Главный вопрос - сколько людей будут стремиться к вакцинации", - заявила Меркель на пресс0конференции во вторник.

"Чем больше людей будет вакцинировано, то более свободными мы снова станем", - добавила она.

В то же время Меркель заверила, что обязательной вакцинации не будет, поскольку принуждение людей к прививке может подорвать доверие общества к кампании вакцинации.

Меркель заявила, что правительство будет стремиться избежать очередного блокирования экономики осенью, но отметила, что важно поддерживать социальное дистанцирование и другие меры для предотвращения распространения инфекций, даже несмотря на то, что все больше людей получают вакцины.