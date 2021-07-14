Вспышка эпидемии в Нидерландах: концертному бизнесу компенсируют €135 млн

Правительство Нидерландов выделяет дополнительные средства в объеме 135 млн евро для компенсаций концертному бизнесу, что понес потери в связи с неожиданной отменой мероприятий из-за новой вспышки эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Средства могут быть выделены организаторам, которые вынуждены были отменить запланированные на ближайшее время концерты и фестивали.

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При этом, если до сих пор им компенсировали 80% потерь, сейчас речь идет даже о полной компенсации. В связи с неопределенностью, организаторам дают значительный срок для подачи заявки для получения компенсации.

Организацию многодневных событий и фестивалей запретили в пятницу 9 июля как минимум до 14 августа. Это вызвало возмущение в концертной индустрии - представители отрасли настаивают, что события можно проводить, если соблюдать меры безопасности, а тотальный запрет является чрезмерным.

14 июля Нидерланды с населением около 17 млн ​​во второй раз за неделю зарегистрировали более 10 000 заражений - 10492 случая, несколько больше, чем первый с декабря подобный показатель в субботу 10 июля.

Прирост заражений в стране "взлетел" всего за несколько дней. Еще 6 июля показатели впервые с начала лета превысили 2000 случаев в сутки, 7 июля было уже более 3600 заражений, в пятницу - около 7000, в субботу 10 июля - уже более 10 000.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив карантин конце июня. Ночные клубы в стране снова закрыли, а для ресторанов и баров вернули часть ограничений.