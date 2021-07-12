Премьер Нидерландов извинился из-за преждевременного ослабления локдауна

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте признал, что правительство допустило ошибку, слишком быстро ослабив меры по борьбе с коронавирусом в конце июня.

С таким заявлением Рютте выступил в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"То, что мы считали возможным на практике, оказалось ошибкой. Мы сделали здесь ошибку, мы сожалеем из-за этого и просим прощения", - сказал он репортерам.

Рютте, который сейчас исполняет обязанности главы правительства, также извинился за "плохую пресс-конференцию" в пятницу, во время которой он и министр здравоохранения Уго де Йонг отклонили критику относительно того, что правительство слишком рано ослабило ограничения.

Министры утверждали, что решение было ответственным, учитывая информацию, которую они имели в то время от экспертов.

В минувшие выходные Нидерланды вновь ввели некоторые ковидные ограничения, чтобы противодействовать вспышке, в которой обвиняли в основном ослабление ограничений ночной жизни. В субботу ночные клубы вновь были вынуждены закрыться, в то время как пабам и ресторанам разрешили работать только при фиксированных сидячих местах и ​​правилах дистанцирование.

В субботу Нидерланды сообщили о наибольшем количестве новых случаев коронавируса с декабря. Ежедневно количество положительных тестов составляет около 10 000, по сравнению с примерно 1000 всего несколько недель назад.