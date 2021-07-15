На "коронавирусной" карте Европы стало больше красных зон

Европейское агентство по предупреждению и контролю заболеваний обозначило как "красную зону" по ситуации с коронавирусом больше новых территорий, по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленная карта, которую публикуют каждую неделю в четверг.

На 8 июля темно-красным, что означает наиболее серьезную ситуацию, был обозначен только Кипр. Теперь темно-красные зоны появились и на территории Испании, а желтых не осталось вовсе - как и в Португалии. Нидерланды, которые неделю назад были желто-зелеными, перешли в красную зону.

На территории Франции, которая неделю назад была "зеленой", снова появились желтые зоны - на юге страны и вокруг Парижа. Преимущественно "желтой" стали также Бельгия, значительная часть Хорватии и Греции, а район вокруг Афин и Крит перешли в красную зону.

Заметно улучшилась ситуация только в Норвегии и Швеции, которые стали преимущественно "зелеными". Зато в соседних Финляндии и Дании желтая зона расширилась, а в последний появились и красные зоны.

По количеству выявленных случаев, самая худшая ситуация на Кипре - там показатель заболеваемости составил 1068,35 на 100 000 населения. Для сравнения, в "красных" Испании и Португалии это 377 и 333 на 100 000 населения.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике предыдущей волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.

Как свидетельствуют данные ECDC по вакцинации от коронавируса, на данный момент прививки по крайней мере первой дозой получили 65,8% взрослых европейцев, а полностью привиты - 47,7%.

Читайте также: Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только.