Германия направит дополнительные дозы вакцины в районы, пострадавшие от наводнения

Районы Германии, пострадавшие от катастрофического наводнения на прошлой неделе, получат дополнительные поставки вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом объявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Так надеются избежать паузы в процессе вакцинации на время, пока инфраструктура пострадавших городов восстанавливается после стихийного бедствия.

В Рейнланд-Пфальц уже отправляют дополнительные 23,4 тысячи доз вакцины Pfizer-BioNTech. Их будут предлагать специальные мобильные бригады в тех городах, где местные больницы не могут продолжать работу из-за разрушений.

Кроме вакцины, министерство готовит дополнительные поставки средств защиты и тестов на коронавирус.

Армин Лашет, новый лидер партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" и премьер одной из пострадавших земель - Северного Рейна-Вестфалии, призвал остальные федеральные земли оказать финансовую поддержку пострадавшим регионам. Некоторые уже заявили о намерении сделать это.

Напомним, количество погибших в результате наводнений в Германии достигло 175 человек. Эта цифра может вырасти - в наиболее пострадавшем районе Арвайлер до сих пор ищут более 150 человек, шансов найти их живыми почти не остается.

На выходные снова прогнозируют грозы и сильные ливни, но пока непонятно, какие районы этот раз в потенциальной опасности.

От наводнений после мощных ливней на прошлой неделе пострадали также Бельгия и Нидерланды. В Бельгии погиб как минимум 31 человек, судьба еще 53 человек выясняется.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.