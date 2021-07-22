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МОЗ Німеччини спрямує додаткові дози вакцини в регіони, постраждалі від повені

Четвер, 22 липня 2021, 19:17

Райони Німеччини, що минулого тижня постраждали від катастрофічної повені, отримають додаткові поставки вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це оголосила речниця Міністерства охорони здоров’я.

Так сподіваються уникнути паузи в процесі вакцинації на час, поки інфраструктура постраждалих міст відновлюється після стихійного лиха.

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До Рейнланд-Пфальцу вже відправляють додаткові 23,4 тисячі доз вакцини Pfizer-BioNTech. Їх пропонуватимуть спеціальні мобільні бригади у тих містечках, де місцеві лікарні зазнали руйнувань і не можуть продовжувати роботу.

Окрім вакцини, міністерство готує додаткові поставки засобів захисту і тестів на коронавірус. 

Армін Лашет, новий лідер партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз", закликав федеральні землі, які оминула негода, надати фінансову підтримку постраждалим регіонам. Деякі вже заявили про намір зробити це. 

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок повеней у Німеччині досягла 175 осіб. Ця цифра може зрости - в найбільш постраждалому районі Арвайлер досі шукають понад 150 осіб, шансів знайти їх живими майже не залишається. 

На вихідні знову прогнозують грози і сильні зливи, але поки незрозуміло, які райони цього разу у потенційній небезпеці.

Від повеней після потужних злив минулого тижня постраждали також Бельгія та Нідерланди. У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

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Німеччина стихійні лиха
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