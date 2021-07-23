Черногория закрывает дискотеки и ночные клубы из-за роста заражений
Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Черногории работа ночных клубов и дискотек, как на открытом воздухе, так и в помещении, запрещена до 2 августа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".
Со 2 августа эти развлекательные заведения смогут снова работать, но только для тех, кто был привит по крайней мере первой дозой вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или доказательство того, что болел коронавирусом в последние 180 дней.
Также запрещены вечеринки, музыкальные фестивали и массовые собрания в помещении. Предполагается, что они снова будут разрешены с августа, но только для тех, кто полностью вакцинирован или получил первую дозу, имеет отрицательный тест ПЦР, или имеет доказательства того, что перенес коронавирус.
Живая музыка может исполняться на террасах ресторанов, кафе и баров под открытым небом до полуночи, с соблюдением всех других эпидемиологических мероприятий.
"Еще раз просим четко придерживаться определенных эпидемиологических мероприятий, чтобы избежать дальнейших, еще более масштабных ограничений... Напоминаем, что Закон о защите населения от инфекционных болезней содержит правовые основания закрыть заведения, нарушающие меры, на срок от трех до 30 дней", - заявил директор Института общественного здоровья Игорь Галич.