В Ирландии для посещения пабов и ресторанов внутри будут требовать ковидный сертификат

Пабы и рестораны в Ирландии готовятся снова принимать клиентов внутри заведений - от гостей будут требовать подтверждение вакцинации или выздоровления от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ирландские рестораны и пабы начали принимать клиентов на открытом воздухе в начале июня. Многие пабы, особенно те, в которых не подают еду, были закрыты с марта 2020 года.

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Теперь клиенты, в том числе из Северной Ирландии, смогут обслуживаться внутри заведений. Гости должны иметь официальное подтверждение того, что они были полностью вакцинированы или вылечились от COVID-19 в течение последних 180 дней. Цифровой сертификат ЕС станет основным доказательством для людей, которые хотят есть в помещении.

Каждый взрослый также должен иметь при себе удостоверение личности, например, водительские права с фотографией.

Если за столом будет сидеть группа гостей, то одного из них попросят назвать свое имя для отслеживания контактов группы. То же попросят сделать индивидуального клиента.

Внутри будет допускаться не более шести взрослых на стол. Обслуживание на баре не будет допускаться. Клиенты смогут снять маски только после того, как сядут за стол.

Заведения должны закрываться до 23:30.

Не все пабы и рестораны снова заработают. Некоторые владельцы жаловались, что им не дали достаточно времени, чтобы нанять и обучить персонал соблюдению новых правил.