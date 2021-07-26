В Ірландії для відвідин пабів і ресторанів всередині вимагатимуть ковідний сертифікат

Паби та ресторани в Ірландії готуються знову приймати клієнтів всередині закладів – у гостей вимагатимуть підтвердження вакцинації чи одужання від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ірландські ресторани та паби почали приймати клієнтів на відкритому повітрі на початку червня. Багато пабів, особливо ті, в яких не подають їжу, були закриті з березня 2020 року.

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Тепер клієнти, в тому числі з Північної Ірландії, зможуть обслуговуватись усередині закладів. Гості повинні мати офіційне підтвердження того, що вони були повністю вакциновані або вилікувалися від COVID-19 протягом останніх 180 днів. Цифровий сертифікат ЄС стане основним доказом для людей, які хочуть їсти в приміщенні.

Кожен дорослий також повинен мати при собі посвідчення особи державного зразка, наприклад, водійські права з фотографією.

Якщо за столом сидітиме група гостей, то одного з них попросять назвати своє ім'я для цілей відстеження контактів групи. Те саме попросять зробити індивідуального клієнта.

Всередині допускатиметься не більше шести дорослих на стіл. Обслуговування на барі не допускатиметься. Клієнти зможуть зняти маски тільки після того, як сядуть за стіл.

Заклади повинні будуть закритися до 23:30.

Не всі паби та ресторани знову запрацюють. Деякі власники скаржилися, що їм не дали достатньо часу, щоб найняти і навчити персонал дотримання нових правил.