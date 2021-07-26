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МИД: 14 стран ЕС открыли границы для украинских туристов

Понедельник, 26 июля 2021, 15:25

В Европейском Союзе уже 14 стран открыли границы для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в понедельник, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

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"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели в список добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия", - рассказали в министерстве.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что конкретные условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться, и призвали проверять все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин на интерактивной карте.

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